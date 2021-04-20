Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" одобрили в Непале

Отдел управления лекарственными средствами Министерства здравоохранения Непала одобрил использование российской вакцины "Спутник V".

Отдел управления лекарственными средствами Министерства здравоохранения Непала одобрил использование российской вакцины "Спутник V".

Также было выдано условное разрешение на экстренное использование комбинированной векторной вакцины "Гам-КОВИД-Вак" для предотвращения COVID-19, которая разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи производственным подразделением АО "Генериум".

В августе 2020 года Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, также доказана ее эффективность и формирование устойчивого иммунитета. На данный момент она уже одобрена в 60 странах, передает РИА Новости.