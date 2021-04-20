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17:48   20 Апреля 2021
Общество

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" одобрили в Непале

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" одобрили в Непале

Отдел управления лекарственными средствами Министерства здравоохранения Непала одобрил использование российской вакцины "Спутник V".

Также было выдано условное разрешение на экстренное использование комбинированной векторной вакцины "Гам-КОВИД-Вак" для предотвращения COVID-19, которая разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи производственным подразделением АО "Генериум".

В августе 2020 года Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, также доказана ее эффективность и формирование устойчивого иммунитета. На данный момент она уже одобрена в 60 странах, передает РИА Новости.

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#непал #коронавирус #Спутник V

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