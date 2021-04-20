В «Партии Роста» объяснили тревожные настроения среди россиян

По мнению зампреда партии Виктора Звагельского, негативные тенденции будут только нарастать.

По данным специалистов Компании развития общественных связей (КРОС), больше всего россияне опасаются резкого роста цен на продукты, а также возможных ограничений на пользование социальными сетями. Помимо этого, тревожность граждан страны растет на фоне пандемии коронавируса, которая длится уже больше года.

Заместитель председателя «Партии Роста» Виктор Звагельский уверен, что правительство обязано обратить внимание на подобные настроения среди россиян.

«Тревожность на фоне падающего уровня жизни и постоянной нехватки средств на самое необходимое, высокие тарифы естественных монополий, недоступность ипотеки и потребкредитов, очевидная протестная повестка в молодежной среде, апатия и злоба среди старшего поколения — все это крайне опасные сигналы», — заявил Звагельский.

Спикер добавил, что к целому ряду проблем можно добавить запрет на туристические поездки в Турцию, который коснулся «сотен тысяч активных и относительно обеспеченных россиян».