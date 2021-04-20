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17:20   20 Апреля 2021
Армия

В МО РФ указали на провокационную деятельность США и НАТО в Черном море

В МО РФ указали на провокационную деятельность США и НАТО в Черном море

Соединенные Штаты и силы НАТО продолжают осуществлять провокационные маневры в воздушном пространстве и водах Черного моря, отметил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Об этом он заявил 20 апреля в ходе заседания коллегии МО РФ.

Военно-политическая обстановка на юго-западе остается весьма непростой. Этому способствуют попытки США и стран НАТО увеличить свое военное присутствие около западных и южных границ России, добавил Шойгу.

Также он отметил, что военно-политическое руководство Украины продолжает прилагать усилия к дестабилизации ситуации в Донбассе.

Ранее Сергей Шойгу сообщил о том, что в Арктическом регионе завершено строительство первой взлетно-посадочной полосы, подходящей для любых типов самолетов. Ее длина составляет 3,5 км.

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