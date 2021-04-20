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19:06   20 Апреля 2021
Россия

Как Сталин использовал немцев из Румынии в послевоенные годы

Как Сталин использовал немцев из Румынии в послевоенные годы

После того, как в 1944 году Красная армия начала шествие по Восточной Европе, тысячи гражданских немцев были депортированы в СССР в качестве наказания за нападение Гитлера, говорится в статье издания «Русская семерка». Главным образом опустела Румыния, на территории которой более 700 лет проживала община трансильванских саксов.

Как немцы оказались в Румынии?

Колонизация Трансильвании (нынешней Румынии) немцами началась в середине XII века по приказу правителя Венгерского королевства Гезы II. Он решил развить горную промышленность на своей территории силами рудокопов из районов близких к Люксембургу. Проживали мигранты в основном в городе Германштадт (сейчас Сибиу).

В 1438 году саксы, заручившись поддержкой мадьяров и секеев, составили союз трех наций, который контролировал политику и экономику средневековой Трансильвании вплоть до 1918 года.

Принудительная миграция

Румыния подверглась одной из самых масштабных сталинских зачисток от гражданских немцев. В СССР оттуда было депортировано около 35,5 тысячи мужчин и 32,7 тысячи женщин. Произошло все в считанные месяцы. После того, как Красная армия заняла территорию Румынии в сентябре 1944 года, там началась перепись населения. Сталин выяснил, что на территории бывшей Трансильвании проживают 421,8 тысячи саксов.

Как Сталин использовал немцев из Румынии в послевоенные годы

По просьбе Берии их эшелонами отправляли трудиться на благо Советского союза. Большинство немцев отправились в шахты восстанавливать угольную промышленность Донбасса, остальные - на металлургических заводах на юге СССР.

Как проходила депортация

Сотрудники НКВД условно разделили территорию Румынии на шесть секторов. Методом поквартирного обхода чекисты совершали «облавы» на немецких трудяг сначала в городах, а после и в сельских местностях. Офицеры зачитывали жителям приказ о «мобилизации», разрешая взять с собой не более 200 кг вещей. Уклонение от депортации преследовалось в судебном порядке.

По рассказам мигрантов, в каждом вагоне размещали по 90 человек, из удобств — только дырка в полу. А один только эшелон мог состоять из 60-70 вагонов.

Как Сталин использовал немцев из Румынии в послевоенные годы

О жизни в СССР

Жизни депортированных из Румынии немцев вряд ли можно позавидовать, поскольку она, скорее, напоминала лагерь военнопленных. Те же помещения барачного типа, те же высокие заборы и колючая проволока по периметру. По разным данным, из-за изнурительных условий жизни и труда за пять лет ссылки немцев погибло от 3 до 33 тысяч человек. 

Большинство выживших мигрантов в 1949 году отправили в советскую зону оккупации ФРГ, часть трансильванских саксов смогли вернуться в Румынию, но после все равно мигрировали в Германию.

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#румыния #ссср #сталин #трансильвания

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