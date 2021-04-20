Как Сталин использовал немцев из Румынии в послевоенные годы

Кто такие трансильванские саксы и зачем они понадобились Сталину в СССР?

После того, как в 1944 году Красная армия начала шествие по Восточной Европе, тысячи гражданских немцев были депортированы в СССР в качестве наказания за нападение Гитлера, говорится в статье издания «Русская семерка». Главным образом опустела Румыния, на территории которой более 700 лет проживала община трансильванских саксов.

Как немцы оказались в Румынии?

Колонизация Трансильвании (нынешней Румынии) немцами началась в середине XII века по приказу правителя Венгерского королевства Гезы II. Он решил развить горную промышленность на своей территории силами рудокопов из районов близких к Люксембургу. Проживали мигранты в основном в городе Германштадт (сейчас Сибиу).

В 1438 году саксы, заручившись поддержкой мадьяров и секеев, составили союз трех наций, который контролировал политику и экономику средневековой Трансильвании вплоть до 1918 года.

Принудительная миграция

Румыния подверглась одной из самых масштабных сталинских зачисток от гражданских немцев. В СССР оттуда было депортировано около 35,5 тысячи мужчин и 32,7 тысячи женщин. Произошло все в считанные месяцы. После того, как Красная армия заняла территорию Румынии в сентябре 1944 года, там началась перепись населения. Сталин выяснил, что на территории бывшей Трансильвании проживают 421,8 тысячи саксов.

По просьбе Берии их эшелонами отправляли трудиться на благо Советского союза. Большинство немцев отправились в шахты восстанавливать угольную промышленность Донбасса, остальные - на металлургических заводах на юге СССР.

Как проходила депортация

Сотрудники НКВД условно разделили территорию Румынии на шесть секторов. Методом поквартирного обхода чекисты совершали «облавы» на немецких трудяг сначала в городах, а после и в сельских местностях. Офицеры зачитывали жителям приказ о «мобилизации», разрешая взять с собой не более 200 кг вещей. Уклонение от депортации преследовалось в судебном порядке.

По рассказам мигрантов, в каждом вагоне размещали по 90 человек, из удобств — только дырка в полу. А один только эшелон мог состоять из 60-70 вагонов.

О жизни в СССР

Жизни депортированных из Румынии немцев вряд ли можно позавидовать, поскольку она, скорее, напоминала лагерь военнопленных. Те же помещения барачного типа, те же высокие заборы и колючая проволока по периметру. По разным данным, из-за изнурительных условий жизни и труда за пять лет ссылки немцев погибло от 3 до 33 тысяч человек.

Большинство выживших мигрантов в 1949 году отправили в советскую зону оккупации ФРГ, часть трансильванских саксов смогли вернуться в Румынию, но после все равно мигрировали в Германию.