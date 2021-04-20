Губернатор Бурков намерен возродить судостроение в Омской области

Необходимо провести модернизацию судостроительной отрасли для развития внутреннего водного транспорта. Об этом заявил губернатор Омской области Александр Бурков.

Необходимо провести модернизацию судостроительной отрасли для развития внутреннего водного транспорта. Об этом заявил губернатор Омской области Александр Бурков.

Глава региона отметил, что из Омска можно осуществлять поставки по воде. Речь идет о стройматериалах и продуктах. По словам губернатора, регионы Обь-Иртышского бассейна должны действовать вместе. Минтранс РФ поддержал разработку межрегионального проекта.

"Мы уже получили положительную реакцию от Тюменской области, есть интерес у Ямало-ненецкого автономного округа, продолжаем переговоры с коллегами из ХМАО", — признался Бурков в Instagram.

Губернатор уверен, что ему удастся достигнуть взаимопонимания с партнерами. Бурков напомнил и о перспективах роста внутреннего трафика.