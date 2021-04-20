Суд освободил экс-главу Коми Гайзера от наказания за должностное преступление

Экс-главу Коми Вячеслава Гайзера освободили от наказания по делу о превышении должностных полномочий. Он признан виновным, но привлечь к уголовной ответственности его уже нельзя.

Экс-главу Коми Вячеслава Гайзера освободили от наказания по делу о превышении должностных полномочий. Он признан виновным, но привлечь к уголовной ответственности его уже нельзя.

Как следует из сообщения Сыктывкарского городского суда, Гайзер в 2013 году надавил на главу областного центра, чтобы тот передал земельный участок для многоквартирного дома крупному региональному бизнесмену. Участки застройщик получил без проведения торгов и по минимальной стоимости. Это указание выполнили, шесть участков оказались в распоряжении коммерческой фирмы. Ущерб от передачи земли без торгов составил для местного бюджета 8 млн 784 тыс. рублей.

Суд признал Гайзера виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к полутора годам лишения свободы. Однако в связи с истечением срока давности Гайзер освобожден от наказания. Сейчас экс-глава Коми отбывает 11-летний срок лишения свободы за коррупцию и организацию преступного сообщества.