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17:00   20 Апреля 2021
Общество

Россиянам рассказали, почему Египет может легко заменить отдых в Турции

Россиянам рассказали, почему Египет может легко заменить отдых в Турции

Закрытие авиасообщения с Турцией подтолкнуло туристов из России на поиск новых мест для сезонного отдыха. Такой альтернативой легко может стать Египет. 

Решение заменить турецкие курорты на египетские станет эффективным и выгодным и для туроператоров, и для отдыхающих, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сайта 360tv.ru. Он отметил, что это, конечно, не полная замена Турции, но в то же время это очень эффективная и своевременная мера.

Барзыкин надеется, что все меры, которые проводились в течение полутора лет, обеспечат россиянам безопасный и бюджетный отдых. К тому же, численность туристов, которые вылетают в Египет через третьи страны, увеличилась.

Египет должен обойтись россиянам бюджетнее, чем Турция, тем более, ряд туристических операторов еще со времен закрытия в Египте оставили депозиты принимающих компаний, сообщил Барзыкин. Он подчеркнул, что это поспособствует тому, чтобы по остальным направлениям туроператоры не завышали цены.

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#египет #отпуск #Юрий Барзыкин

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