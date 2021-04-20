Россиянам рассказали, почему Египет может легко заменить отдых в Турции

Закрытие авиасообщения с Турцией подтолкнуло туристов из России на поиск новых мест для сезонного отдыха. Такой альтернативой легко может стать Египет.

Закрытие авиасообщения с Турцией подтолкнуло туристов из России на поиск новых мест для сезонного отдыха. Такой альтернативой легко может стать Египет.

Решение заменить турецкие курорты на египетские станет эффективным и выгодным и для туроператоров, и для отдыхающих, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сайта 360tv.ru. Он отметил, что это, конечно, не полная замена Турции, но в то же время это очень эффективная и своевременная мера.

Барзыкин надеется, что все меры, которые проводились в течение полутора лет, обеспечат россиянам безопасный и бюджетный отдых. К тому же, численность туристов, которые вылетают в Египет через третьи страны, увеличилась.

Египет должен обойтись россиянам бюджетнее, чем Турция, тем более, ряд туристических операторов еще со времен закрытия в Египте оставили депозиты принимающих компаний, сообщил Барзыкин. Он подчеркнул, что это поспособствует тому, чтобы по остальным направлениям туроператоры не завышали цены.