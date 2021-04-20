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17:22   20 Апреля 2021
Россия

Историки раскрыли личности «кровных братьев» Ельцина

Историки раскрыли личности «кровных братьев» Ельцина

Фигура первого российского президента Бориса Ельцина во многом неоднозначна. Эксперты до сих пор не могут прийти к общему мнению о его значении в новейшей истории страны. Но в одном их точки зрения сходятся: лидер Российской Федерации удивлял неординарными поступками, от дирижирования оркестром в Берлине до танцев на сцене в весьма «разгоряченном» состоянии.

Эксперты портала «Русская семерка» припомнили еще одну особенность первого президента. Еще в юношестве Борис Ельцин не раз участвовал в «кровном братании» — ритуале, корни которого уходят во времена древней Греции. В ту эпоху воины и полководцы смешивали в одном сосуде вино и собственную кровь, чтобы омыть в ней оружие и доказать преданность друг другу на поле боя.

До наших дней эта традиция дошла в видоизмененном состоянии. Когда юный Борис играл со сверстниками во дворе, ребятня вдохновлялась героическими рассказами и фильмами. Уподобляясь киногероям, мальчики нередко наносили себе небольшие ранения (чаще всего прокалывали палец) и жали друг другу руки.

Даже после того, как Ельцин стал президентом огромной страны, он не забыл обычаи из своего детства. По утверждениям историков из «Русской семерки», российской лидер братался с Львом Сухановым – своим бессменным помощником, который работал с ним с 1988 года.

«Лев Суханов был одним из тех немногих, к кому Борис Ельцин обращался на "ты". Впрочем, на людях Ельцин всегда называл его на "вы", как и всех остальных. <…> Суханов умер в 1998 году, успев пробыть в роли пенсионера всего несколько месяцев: он работал вместе с Борисом Николаевичем, занимая различные должности и посты, до 1997 года», — пишут эксперты.

Историки раскрыли личности «кровных братьев» Ельцина

Интересно, что после того, как Суханов вышел на пенсию, он даже не смог попрощаться со своим товарищем — охрана Кремля не пустила его на порог.

Еще одним «кровным братом» Бориса Ельцина был начальник его Службы безопасности (СБП) Александр Коржаков. С ним президент проводил этот ритуал дважды: в Якутии и в Москве. Однако это не помешало ему в 1996 году снять Коржакова со всех постов. О том, как сам Коржаков описывает политическую деятельность бывшего начальника в те годы, можете прочитать в нашем материале.

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#россия #ельцин #брат

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