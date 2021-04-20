Историки раскрыли личности «кровных братьев» Ельцина

Первый президент РФ любил совершать обряд «кровного братания» с теми, кому доверял.

Фигура первого российского президента Бориса Ельцина во многом неоднозначна. Эксперты до сих пор не могут прийти к общему мнению о его значении в новейшей истории страны. Но в одном их точки зрения сходятся: лидер Российской Федерации удивлял неординарными поступками, от дирижирования оркестром в Берлине до танцев на сцене в весьма «разгоряченном» состоянии.

Эксперты портала «Русская семерка» припомнили еще одну особенность первого президента. Еще в юношестве Борис Ельцин не раз участвовал в «кровном братании» — ритуале, корни которого уходят во времена древней Греции. В ту эпоху воины и полководцы смешивали в одном сосуде вино и собственную кровь, чтобы омыть в ней оружие и доказать преданность друг другу на поле боя.

До наших дней эта традиция дошла в видоизмененном состоянии. Когда юный Борис играл со сверстниками во дворе, ребятня вдохновлялась героическими рассказами и фильмами. Уподобляясь киногероям, мальчики нередко наносили себе небольшие ранения (чаще всего прокалывали палец) и жали друг другу руки.

Даже после того, как Ельцин стал президентом огромной страны, он не забыл обычаи из своего детства. По утверждениям историков из «Русской семерки», российской лидер братался с Львом Сухановым – своим бессменным помощником, который работал с ним с 1988 года.

«Лев Суханов был одним из тех немногих, к кому Борис Ельцин обращался на "ты". Впрочем, на людях Ельцин всегда называл его на "вы", как и всех остальных. <…> Суханов умер в 1998 году, успев пробыть в роли пенсионера всего несколько месяцев: он работал вместе с Борисом Николаевичем, занимая различные должности и посты, до 1997 года», — пишут эксперты.

Интересно, что после того, как Суханов вышел на пенсию, он даже не смог попрощаться со своим товарищем — охрана Кремля не пустила его на порог.

Еще одним «кровным братом» Бориса Ельцина был начальник его Службы безопасности (СБП) Александр Коржаков. С ним президент проводил этот ритуал дважды: в Якутии и в Москве. Однако это не помешало ему в 1996 году снять Коржакова со всех постов. О том, как сам Коржаков описывает политическую деятельность бывшего начальника в те годы, можете прочитать в нашем материале.