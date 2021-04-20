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16:52   20 Апреля 2021
Общество

Краснодарцы "троллят" местный водоканал с подставной страницы ведомства

Краснодарцы "троллят" местный водоканал с подставной страницы ведомства

Жители Краснодара создали фиктивную страницу "Водоканала", где едко комментируют новости компании. Организация обвинила шутников в "цифровом экстремизме".

Как выяснилось, в "Краснодар Водоканале" на шутников обиделись, обвинили их в "цифровом экстремизме" и в том, что за всем скрывается банальная корысть, сообщает сайт 360tv.ru. Организация также рассчитывает на то, что правоохранительные органы Краснодара дадут соответствующую оценку действиям организаторов недобросовестной кампании.

Что касается упреков в корысти, то они напрасны — у фейкового аккаунта всего 1651 подписчик и девять публикаций, при этом нет рекламы. На главной странице указано: "Сатира/пародия". Отметим, что шутники намеренно написали название компании с ошибкой, но некоторые жители, похоже, приняли их за настоящих коммунальщиков: в комментариях активистов спрашивают про "фекальные фонтаны" и прочие проблемы.

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#краснодар #шутка над водоканалом #плохая вода

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