Шойгу: действия НАТО подталкивают войска ЮВО наращивать боевые возможности

Попытки НАТО помешать нормализации обстановки в странах Закавказья и Ближнего Востока подталкивают войска ЮВО наращивать боевые возможности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Попытки НАТО помешать нормализации обстановки в странах Закавказья и Ближнего Востока подталкивают войска ЮВО наращивать боевые возможности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья наблюдается нестабильное положение дел. При этом Североатлантический альянс всячески пытается помешать нормализации обстановки, что вынуждает Россию принимать симметричные меры.

"Вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа", — рассказал глава Минобороны РФ.

Он отметил, что оборонное ведомство ведет непрерывное переоснащение округа. В минувшем году войска получили более 300 тысяч единиц современного вооружения и военной техники.