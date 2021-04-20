Военный совет Чада ввел комендантский час в стране

Комендантский час на всей территории Чада начал действовать после кончины президента страны Идриса Деби. О его введении объявили в переходном военном совете.

Комендантский час на всей территории Чада начал действовать после кончины президента страны Идриса Деби. О его введении объявили в переходном военном совете.

Военный совет, созданный после гибели Деби, возглавил сын бывшего лидера Махамат. В Чаде объявили национальный траур, который продлится 14 дней. В этот период планируется провести похороны скончавшегося президента. Также будут приспущены флаги.

Наряду с этим в стране ввели комендантский час, который вступает в силу ежедневно с 18:00 до 05:00 по местному времени. Об этом сообщается в заявлении военного совета, которое опубликовали на сайте администрации президента.