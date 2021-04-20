Герой России, космонавт Романенко рассказал о восстановлении музея семьи Юрия Гагарина

Дом-музей семьи Юрия и Валентины Гагариных в Оренбурге вновь открылся для посетителей после многолетней реконструкции, которая потребовалась из-за угрозы разрушения здания.

Дом-музей семьи Юрия и Валентины Гагариных в Оренбурге вновь открылся для посетителей после многолетней реконструкции, которая потребовалась из-за угрозы разрушения здания.

Привлечь финансирование для организации ремонтных работ и завершить их накануне 60-летия полета первого человека в космос городским властям удалось благодаря вмешательству летчика-космонавта, Героя России и депутата Госдумы от Оренбургской области Романа Романенко. Такие подробности судьбы всемирно известного музея стали известны 19 апреля после выступления Романенко в эфире канала "Музей Космонавтики Live".

По словам Романа Романенко, инициатива восстановления музея, который в 2016 году был закрыт из-за рисков разрушения здания, исходила от жителей Оренбуржья. Получив обращение горожан, космонавт и депутат Госдумы Романенко взял проблему под личный контроль."Мы встретились со специалистами, сформировали единое представление о том, как именно нужно организовать восстановительные работы. Руководство города активно поддержало инициативу, общими усилиями мы нашли необходимые средства. История была очень сложной и долгой, но сегодня музей восстановлен", – пояснил космонавт во время прямого эфира.

"Для меня Оренбуржье – родной край. В Бузулукском районе родился и вырос мой отец, летчик-космонавт, Дважды Герой Советского Союза Юрий Викторович Романенко. Как частенько говорил Юрий Гагарин: "Многое дал мне Оренбург — и семью, и власть над самолетом…" – рассказал Роман Романенко.

В прямом эфире канала "Музей Космонавтики Live" также появился Тимур Капшанов, сотрудник реконструированного Дома-музея семьи Гагариных. Он провел небольшую экскурсию для зрителей трансляции и рассказал, что реставрация была одним из самых ожидаемых событий для жителей города: "Многие люди мечтали попасть в музей еще до открытия, а с начала работы музея 12 апреля 2021 года проведено более 40 экскурсий, в которых приняло участие около 1600 человек".