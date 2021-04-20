Бандеровцы в ГУЛАГе: как украинские националисты бежали из советского плена

Коллаборационисты из Западной Украины завоевывали уважение среди заключенных «необузданной и дикой силой».

После победы Советского Союза в Великой Отечественной войне лагеря ГУЛАГа начали пополняться свежими «постояльцами». Значительная часть из них прибыла с Украины: бандеровцы сбивались в отряды, унижали других заключенных и не раз пытались сбежать из мест заключения. Эксперты портала «Русская семерка» рассказали, как украинские коллаборационисты существовали в «барачных» условиях.

Лагерные группировки

Стоит сказать, что доля бойцов ОУН («Организация украинских националистов», запрещенная в РФ организация) в лагерях во время войны была небольшая. Представители НКВД расстреливали их на месте, поэтому до мест заключения боевики, по понятным причинам, не доезжали. После войны ситуация поменялась. В ГУЛАГ понемногу начали свозить участников партизанских движений из западной части Украины и сочувствующих им мирных жителей.

Чуть позже для них даже создали особые лагеря (так и назывались — особлаги). Советское руководство делало это для того, чтобы не способствовать распространению враждебной политической идеологии среди заключенных. Но и в отдельных местах заключения бандеровцы умудрялись вступать в противостояние с «блатными», поляками, русскими, «военщиной» и рецидивистами.

«Эти бендеровцы и полицаи нас с вами зарезали бы, если бы только могли. А уж поделиться с голодным – никогда. Я их знаю, всю жизнь прожил рядом. Они – страшная публика. Жадные, скупые, русских и поляков ненавидят, а уж про евреев и говорить нечего, они их убивали и продавали – первые помощники немцам были», — писал про них правозащитник Лев Копелев, который десять лет своей жизни провел в Унжлаге.

При этом среди остальных националистов бандеровцы не могли найти себе «друзей». Они принимали «в круг» только «своих», благодаря чему и выживали в условиях подполья. В части организованности и внутренней системы взаимоотношений украинские перебежчики намного превосходили другие бандитские группировки в лагерях.

К примеру, в Степлаге, одном из «особых» лагерей Казахстана, бандеровцы представляли собой «необузданную и дикую силу». Об этом писал советский медик-вирусолог Ян Цилинский. Большая часть из них была необразованной и не участвовала в боевых действиях в годы войны. Нацистам коллаборационисты помогали съестными припасами и одеждой.

Бунт националистов

Украинские радикалы умудрялись «подминать» под себя не только рядовых обитателей мест заключений, но иногда и руководящий состав. Рост их влияния дошел до того, что в 1950-х годах бандеровцы контролировали большинство лагерей на территории СССР. В те годы заключенные не раз пытались совершить побег. Готовили они его с особой тщательностью — имели место даже собственные «службы безопасности» и «отделы политического воспитания».

Одним из самых громких случаев неповиновения власти стал бунт в Кенгирском лагере (Степлаге). Доля украинцев и националистов из прибалтийских стран там составляла около 67%. 18 мая 1954 года несколько десятков заключенных попытались прорваться в женскую зону лагеря, однако охранникам удалось сдержать их натиск. Впрочем, вечером сидельцы взяли реванш, на этот раз успешно. Через несколько дней весь лагерь был под контролем бандеровцев.

Заключенные требовали личной встречи с представителями Политбюро и требовали отменить практику незаконных расстрелов. Спустя 43 дня советское руководство отдало приказ ввести на территорию лагеря войска. За полтора часа солдатам удалось отвоевать Степлаг у заключенных (последних было всего 551). 37 человек из них погибло, 61 отправились в госпиталь с ранениями.

Чтобы подобные бунты не повторились вновь, в 1955 году власти решили амнистировать тех, кто сотрудничал с нацистами в годы Второй мировой войны. После этого бандеровцы утратили свое влияние на территории лагерей.