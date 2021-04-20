Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:03   20 Апреля 2021
Россия

Бандеровцы в ГУЛАГе: как украинские националисты бежали из советского плена

Бандеровцы в ГУЛАГе: как украинские националисты бежали из советского плена

После победы Советского Союза в Великой Отечественной войне лагеря ГУЛАГа начали пополняться свежими «постояльцами». Значительная часть из них прибыла с Украины: бандеровцы сбивались в отряды, унижали других заключенных и не раз пытались сбежать из мест заключения. Эксперты портала «Русская семерка» рассказали, как украинские коллаборационисты существовали в «барачных» условиях.

Лагерные группировки

Стоит сказать, что доля бойцов ОУН («Организация украинских националистов», запрещенная в РФ организация) в лагерях во время войны была небольшая. Представители НКВД расстреливали их на месте, поэтому до мест заключения боевики, по понятным причинам, не доезжали. После войны ситуация поменялась. В ГУЛАГ понемногу начали свозить участников партизанских движений из западной части Украины и сочувствующих им мирных жителей.

Чуть позже для них даже создали особые лагеря (так и назывались — особлаги). Советское руководство делало это для того, чтобы не способствовать распространению враждебной политической идеологии среди заключенных. Но и в отдельных местах заключения бандеровцы умудрялись вступать в противостояние с «блатными», поляками, русскими, «военщиной» и рецидивистами.

«Эти бендеровцы и полицаи нас с вами зарезали бы, если бы только могли. А уж поделиться с голодным – никогда. Я их знаю, всю жизнь прожил рядом. Они – страшная публика. Жадные, скупые, русских и поляков ненавидят, а уж про евреев и говорить нечего, они их убивали и продавали – первые помощники немцам были», — писал про них правозащитник Лев Копелев, который десять лет своей жизни провел в Унжлаге.

Бандеровцы в ГУЛАГе: как украинские националисты бежали из советского плена

При этом среди остальных националистов бандеровцы не могли найти себе «друзей». Они принимали «в круг» только «своих», благодаря чему и выживали в условиях подполья. В части организованности и внутренней системы взаимоотношений украинские перебежчики намного превосходили другие бандитские группировки в лагерях.

К примеру, в Степлаге, одном из «особых» лагерей Казахстана, бандеровцы представляли собой «необузданную и дикую силу». Об этом писал советский медик-вирусолог Ян Цилинский. Большая часть из них была необразованной и не участвовала в боевых действиях в годы войны. Нацистам коллаборационисты помогали съестными припасами и одеждой.

Бунт националистов

Украинские радикалы умудрялись «подминать» под себя не только рядовых обитателей мест заключений, но иногда и руководящий состав. Рост их влияния дошел до того, что в 1950-х годах бандеровцы контролировали большинство лагерей на территории СССР. В те годы заключенные не раз пытались совершить побег. Готовили они его с особой тщательностью — имели место даже собственные «службы безопасности» и «отделы политического воспитания».

Одним из самых громких случаев неповиновения власти стал бунт в Кенгирском лагере (Степлаге). Доля украинцев и националистов из прибалтийских стран там составляла около 67%. 18 мая 1954 года несколько десятков заключенных попытались прорваться в женскую зону лагеря, однако охранникам удалось сдержать их натиск. Впрочем, вечером сидельцы взяли реванш, на этот раз успешно. Через несколько дней весь лагерь был под контролем бандеровцев.

Бандеровцы в ГУЛАГе: как украинские националисты бежали из советского плена

Заключенные требовали личной встречи с представителями Политбюро и требовали отменить практику незаконных расстрелов. Спустя 43 дня советское руководство отдало приказ ввести на территорию лагеря войска. За полтора часа солдатам удалось отвоевать Степлаг у заключенных (последних было всего 551). 37 человек из них погибло, 61 отправились в госпиталь с ранениями.

Чтобы подобные бунты не повторились вновь, в 1955 году власти решили амнистировать тех, кто сотрудничал с нацистами в годы Второй мировой войны. После этого бандеровцы утратили свое влияние на территории лагерей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #ссср #лагеря #националисты #бандеровцы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров