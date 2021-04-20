Губернатор Флориды разрешил сбивать на машинах активистов BLM

Консерватор и республиканец подписал скандальный законопроект «О борьбе с массовыми беспорядками», направленный на подавление протестов и погромов.

Консерватор и республиканец губернатор Флориды Рон ДеСантис подписал скандальный законопроект «О борьбе с массовыми беспорядками», направленный на подавление погромов и массовых драк. Теперь водителям штата будет позволено сбивать насмерть мародеров, а также блокирующих проезжую часть протестующих.

«Я думаю, это прекрасно, если вы посмотрите на возможности этого законодательного акта. <...> Это самый строгий закон в стране, направленный против беспорядков и погромов. Нет ничего даже близкого к этому», — заявил ДеСантис во время пресс-конференции перед подписанием законопроекта.

В новом законе «бунт» определяется как нарушение общественного порядка, в котором участвуют трое или более лиц, «действующих с общим намерением», которое приводит к нанесению телесных повреждений другому человеку или порче собственности.

Такие жесткие меры стали ответом губернатора на месяцы погромов и протестов, устроенных представителями Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны» — англ.). Волна насилия «накрыла» США после смерти афроамериканца и преступника Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе.

Закон вызвал гневную редакцию американских демократов, которые увидели в этом проявления расизма. Например, сенатор Флориды от Демократической партии Шеврин Джонс считает, что ДеСантис продвинул свою инициативу в связи с предстоящим оправдательным исходом по делу Дерека Шовена — бывшего полицейского, которого обвиняют в убийстве Флойда.

«Чтобы было ясно, цель этого закона – заставить замолчать и посеять страх среди жителей Флориды, которые хотят выйти на улицы, чтобы выступить за справедливость», — заявила Мика Кубич, исполнительный директор Американского союза гражданских свобод Флориды.

Своим взглядом на ситуацию поделился с «Политикой Сегодня» Кирилл Кирюшкин — один из основателей консервативного интернет-сообщества 1337const. Он считает, что новому законодательству Флориды можно только позавидовать, так как активисты BLM, по его мнению, создают одни проблемы.

«Активисты BLM любят перекрывать дороги и называют это демократическими методами борьбы с расизмом. Губернатор Флориды решил раз и навсегда разобраться с этой проблемой, его смекалочке можно только позавидовать. Он ясно дал понять, что чем меньше активистов BLM, тем меньше проблем связанных с расизмом. Гений», — иронично подметил консерватор Кирюшкин.

Ранее историк, ученый и режиссер Евгений Понасенков призвал активистов BLM преклонить колено перед Европой и уехать в Африку.