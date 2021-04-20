Экс-руководителя департамента здравоохранения задержали в Орловской области

Следователи возбудили уголовные дела против двух работников департамента здравоохранения Орловской области. Они подозреваются в превышении полномочий.

Следователи возбудили уголовные дела против двух работников департамента здравоохранения Орловской области. Они подозреваются в превышении полномочий.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, в отношении экс-руководителя департамента здравоохранения Ивана Залогина и его подчиненного возбуждены уголовные дела по статьям ч.1 ст.169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности") и ч.1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Руководителя департамента здравоохранения задержали.

По данным следствия, Залогин поручил одному из подчиненных подделать результаты о проверке ООО "Диализный центр Нефрос-Калуга". В связи с этим фирма не получила переоформленную лицензию для открытия нового отделения диализа в Орловской области.