Доктор Мясников рассказал россиянам, какой вирус приводит к раку

Вирус папилломы человека в некоторых случаях может стать причиной рака, сообщил российский врач Александр Мясников.

Вирус папилломы человека в некоторых случаях может стать причиной рака, сообщил российский врач Александр Мясников.

Папиллома является инфекционным заболеванием, которое характеризуется образованием наростов на теле, заявил Мясников в эфире телепередачи на канале "Россия-1". Два типа вирусов папилломы человека приводят к 70% случаев раковых заболеваний. Самыми частыми из них являются опухоли шейки матки, полового члена, горла, анального отверстия и другие, отметил медик.

Лучшим способом защиты является вакцинация, которая способна предотвратить девять разновидностей инфекции. При этом инъекция может уберечь и от папиллом на коже, и от онкологических болезней. В 2019 году от рака шейки матки умерли около трехсот тысяч женщин. Мясников отметил, что части смертей удалось бы избежать в случае своевременной прививки.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал о самой частой ошибке в лечении головной боли. Александр Мясников отметил, что при боли, которая связана с остеохондрозом, рекомендуется прием антидепрессантов.