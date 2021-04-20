Республиканец рассказал об опасности Байдена для США

Президент США Джо Байден угрожает всему государству своим поведением. Об этом заявил сенатор-республиканец от Северной Каролины Линдси Грэм.

Президент США Джо Байден угрожает всему государству своим поведением. Об этом заявил сенатор-республиканец от Северной Каролины Линдси Грэм.

Политик рассказал об опасности, которую представляет действующий глава государства для страны. По его словам, никто в мире не воспринимает Байдена всерьез и не боится. Это представляет большую опасность для Соединенных Штатов, отметил Грэм.

"Эта общая слабость станет для него смертным приговором", — приводит его слова Федеральное агентство новостей.

Президент России Владимир Путин ранее вызвал американского коллегу на дебаты в прямом эфире. Байден продемонстрировал неспособность отвечать за свои слова и действия.