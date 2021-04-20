Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:48   20 Апреля 2021
Экономика

Получение вычетов по НДФЛ упростили в России

Получение вычетов по НДФЛ упростили в России

Жители Российской Федерации теперь смогут оформлять имущественные и инвестиционные вычеты по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в упрощенном формате.

Соответствующий закон был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Документ был опубликован на интернет-портале правовой информации. Согласно нововведению, налоговый вычет граждане страны теперь смогут оформить, не выходя из дома.

Кроме визита в Федеральную налоговую службу, от россиян также не потребуется и сбор соответствующих документов. Всю информацию налоговые органы будут получать самостоятельно. При этом до одного месяца будет сокращен срок проверки права на вычет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#налог #онлайн #ндфл #вычет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров