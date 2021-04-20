Получение вычетов по НДФЛ упростили в России

Жители Российской Федерации теперь смогут оформлять имущественные и инвестиционные вычеты по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в упрощенном формате.

Жители Российской Федерации теперь смогут оформлять имущественные и инвестиционные вычеты по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в упрощенном формате.

Соответствующий закон был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Документ был опубликован на интернет-портале правовой информации. Согласно нововведению, налоговый вычет граждане страны теперь смогут оформить, не выходя из дома.

Кроме визита в Федеральную налоговую службу, от россиян также не потребуется и сбор соответствующих документов. Всю информацию налоговые органы будут получать самостоятельно. При этом до одного месяца будет сокращен срок проверки права на вычет.