15:45 20 Апреля 2021Армия
Северный флот России проводит крупные межвидовые учения на Кольском полуострове
Подводные лодки и корабли Северного флота РФ вышли в море на учения. В маневрах также задействованы сухопутные войска и армии ВВС и ПВО.
Подводные лодки и корабли Северного флота РФ вышли в море на учения. В маневрах также задействованы сухопутные войска и армии ВВС и ПВО.
В сообщении Минобороны РФ говорится, что на различных этапах учений планируется задействовать атомные и дизельные подводные лодки, корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, а также авиацию.
Особое внимание в ходе тренировки уделят обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России в Арктическом регионе, проведению спасательных операций и оказанию помощи на море, а также разрешению возможных кризисных ситуаций, защите и обороне морских коммуникаций.
По имеющейся информации, учения проходят под руководством главкома ВМФ России Николая Евменова.