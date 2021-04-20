Северный флот России проводит крупные межвидовые учения на Кольском полуострове

Подводные лодки и корабли Северного флота РФ вышли в море на учения. В маневрах также задействованы сухопутные войска и армии ВВС и ПВО.

Подводные лодки и корабли Северного флота РФ вышли в море на учения. В маневрах также задействованы сухопутные войска и армии ВВС и ПВО.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что на различных этапах учений планируется задействовать атомные и дизельные подводные лодки, корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, а также авиацию.

Особое внимание в ходе тренировки уделят обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России в Арктическом регионе, проведению спасательных операций и оказанию помощи на море, а также разрешению возможных кризисных ситуаций, защите и обороне морских коммуникаций.

По имеющейся информации, учения проходят под руководством главкома ВМФ России Николая Евменова.