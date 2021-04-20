От маткапитала до гиперзвука. О чем говорил Путин в посланиях Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин выступит с очередным посланием 21 апреля.

Президент РФ Владимир Путин выступит с очередным Посланием Федеральному Собранию 21 апреля. Мероприятие пройдет в центральном выставочном зале «Манеж». Оно будет 17-м для Путина на посту главы государства. Традиция берет начало с 1994 года, когда состоялась первая сессия обеих палат парламента.

«Политика Сегодня» изучила содержание посланий Путина с 2000 года и делится самым интересным.

Владимир Путин впервые обратился к Федеральному Собранию 8 июля 2000 года в мраморном зале Кремля. Послание длилось 48 минут 58 секунд и называлось «Какую Россию мы строим». В документе избранный глава государства обозначил основные угрозы: старение и вымирание населения страны, экономическое отставание от Запада, плохая управляемость на местах, отсутствие эффективной вертикали власти.

Административно-государственной реформе глава государства уделял внимание в посланиях на протяжении нескольких лет.

Послание-2001 называлось «Не будет ни революций, ни контрреволюций». Путин акцентировал внимание на укреплении федерализма и воссоздании эффективного управления страной. Он подчеркнул, что «расползание государства» позади, а «российская экономика предъявила темпы роста, которых не было почти 30 лет». Среди задач, обозначенных на новый год, Путин перечислял разделение полномочий между центром и регионами с уменьшением вмешательства государства в жизнь людей, а также создания в России прозрачной, простой и предсказуемой юридической системы.

В 2002 году Путин резко раскритиковал правительство (в то время его возглавлял Михаил Касьянов) за низкие темпы роста экономики. Лейтмотивом послания стал тезис о том, что Россия должна превратиться в сильное и конкурентоспособное государство. Именно в этом послании было объявлено также о сокращении службы по призыву. Тогда же президент объявил о завершении военной стадии операции в Чечне.

Через год глава государства говорил об окончании политического урегулирования в кавказской республике. В послании 2003-го Путин заявил о необходимости радикального сокращения функций госорганов, а также поставил перед бюрократическим аппаратом цель — удвоить ВВП в течение 10 ближайших лет. Также он распорядился к 2007 году сформировать части профессиональной армии.

В пятом послании к Федеральному Собранию (26 мая 2004 года) Владимир Путин обозначил главные задачи по развитию страны на отдаленную перспективу. На первое место президент поставил доступность жилья, на второе — модернизацию здравоохранения, на третье — развитие образования.

В послании 2005 года досталось от президента чиновникам. Путин заявил, что чиновничество «представляет собой надменную касту, понимающую государственную службу как разновидность бизнеса» и потребовал от госслужащих строго соблюдать законы и качественно оказывать услуги населению. В том же выступлении глава государства назвал распад СССР «крупнейшей геополитической катастрофой века».

Словосочетание «материнский капитал» впервые прозвучало в послании Федеральному Собранию в 2006 году. Именно демографическую проблему глава государства назвал самой острой на тот момент и предложил способ ее решения: выплаты за второго ребенка, увеличение льгот для многодетных семей.

Положительные результаты Путин оценил в послании через шесть лет — в 2012 году, когда назвал стабилизацию численности населения одним из ключевых социальных достижений.

В 2007 году в обращении к Федеральному собранию прозвучало важное внешнеполитическое решение: Путин объявил мораторий на исполнение Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), так как страны НАТО не ратифицировали адаптированный в 1999 году договор. Инициированные Россией переговоры по этому поводу не принесли результатов и через три месяца Москва приостановила действие документа.

В декабрьском послании 2012 года Владимир Путин, избранный в марте того же года президентом на новый, шестилетний срок, призвал поддержать ограничения для чиновников и политиков на собственность, счета и ценные бумаги за рубежом.

Через год Путин озвучил курс на борьбу с офшоризацией экономики, а в 2014 году — объявил амнистию капитала.

Послание-2014 года было очень патриотичным после вхождения Крыма в состав России.

«В этом году мы вместе прошли через испытания, которые по плечу только зрелой, сплоченной нации, по‑настоящему суверенному и сильному государству. Россия на деле доказала, что способна защитить соотечественников, с честью отстаивать правду и справедливость», — заявил президент.

Осенью 2015 года страну потрясла новость о крупнейшей авиакатастрофе в истории страны: на борту пассажирского лайнера над Синайским полуостровом взорвалась бомба, погибли 224 человека. В сентябре ВКС РФ начали военную операцию против террористов ИГ (запрещенная в РФ организация) в Сирии, поэтому тема борьбы с международным терроризмом стала одной из главных в послании президента в том году, которое состоялось в декабре.

Путин начал с минуты молчания в память о погибших при исполнении воинского долга. Тогда же в адрес Турции, сбившей российский бомбардировщик Су-24 прозвучало, что «одними помидорами они не отделаются».

В 2016 году президент объявил о запуске программы цифровой экономики и уменьшении проверок бизнеса.

Послание 2017 года было перенесено на март 2018-го. Оно стало рекордным по времени — 1 час 55 минут. Впервые президент обращался к парламенту не в Кремле, а в центральном выставочном зале «Манеж». Глава государства поставил ряд амбициозных задач: увеличить ВВП на душу населения в полтора раза, закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира, к 2030 году войти в число стран, где продолжительность жизни превышает 80 лет.

Вторую часть послания президента РФ потом обсуждал, без преувеличения, весь мир, ведь Путин рассказал о разработке новых образцов стратегического оружия. Это ракетный комплекс «Сармат», подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие, какого нет ни у одной другой страны мира.

Послание 2019 года президент огласил в новом для этого мероприятия месте — Гостином дворе, где обычно проходит «Прямая линия». Оно длилось 87 минут. Путин начал с социальной поддержки семей: увеличение пособий, снижение налоговой нагрузки и ставок по ипотеке. Еще одной важной темой стала борьба с бедностью. Президент затронул и тему здравоохранения, говорил о программе «Земский доктор» и о паллиативной помощи. После Путин переключился на экологию: распорядился закрыть за два года 30 свалок в черте города.

Также глава государства анонсировал новинки вооружения — это первая подлодка-носитель «Посейдон» и гиперзвуковая ракета «Циркон».

В 2020 году послание президента состоялось 15 января в ЦВЗ «Манеж». Путин предложил беспрецедентные меры социальной поддержки россиян, во многом призванные помочь преодолеть «очень сложный демографический период». В частности, глава государства расширил программу маткапитала и ввел выплаты малоимущим семьям с детьми. Поручил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников начальной школы, и оно появилось почти повсеместно.

Именно в этом послании глава государства впервые предложил внести изменения в Конституцию, принятую в 1993 году. Поправки касались разных сфер: от приоритета основного закона в российском правовом поле над международным законодательством до закрепления в Конституции индексации пенсий. Летом 2020 года прошло общероссийское голосование по поправкам. В нем приняли участие 74,2 миллиона россиян, поддержали 77,92% голосовавших.

Для выполнения Послания- 2020 осталось принять два законопроекта: о персональных данных (принят Госдумой в первом чтении) и бесплатном доступе к социально значимым сайтам (также принят в первом чтении).