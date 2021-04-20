Подберезкин: США мечтают «наложить лапу» на Севморпуть

Климатические изменения уже в ближайшем будущем сделают Северный морской путь удобным транспортным маршрутом и Соединенные Штаты Америки, конечно, попытаются помешать России на этом направлении.

Климатические изменения уже в ближайшем будущем сделают Северный морской путь удобным транспортным маршрутом и Соединенные Штаты Америки, конечно, попытаются помешать России на этом направлении.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал глава Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин, комментируя заявление Госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что растущая роль России в Арктике может привести к появлению в регионе «нового театра конфликта».

По словам Блинкена, потепление в Арктике происходит вдвое быстрее среднемирового уровня, а Россия стремясь установить контроль над новыми пространствами, эксплуатирует эти климатические изменения и возводит новые базы в Арктическом регионе. При этом госсекретарь США напомнил, что раньше движение по Северному морскому пути было возможно лишь в течение нескольких недель в году, а в феврале 2021 года Россия провела этим маршрутом первый газовый танкер.

Комментируя выступление госсекретаря США, диктор исторических наук Алексей Подберезкин подтвердил, что возможности Северного морского пути, который развивает Россия, действительно растут.

«Потепление климата и новые технологические возможности ведут к тому, что Северный морской путь становится достаточно удобным направлением для транспортировки грузов, и сейчас уже формируются первые караваны. По существующим расчетам, тоннаж грузов, которые проходят через Северный морской путь, каждые три года будет примерно удваиваться», — считает эксперт.

При этом он отметил, что Севморпуть уже через 7-10 лет сможет составить серьезную конкуренцию действующим в мире глобальным транспортным коридорам. И нет никаких сомнений в том, что американцы предпримут попытки вмешаться в эту выгодную для России ситуацию.

«Соединенные Штаты, которые стремятся все и вся контролировать, как пахан на рынке, который хочет со всех брать мзду, может быть, сами и не будут использовать этот транспортный коридор ‒ острой потребности у них нет, ‒ но "лапу наложить", контролировать, как это используют другие страны, им захочется», — напомнил Подберезкин.

Таким образом, по мнению эксперта, конфликтность в этом вопросе не просто возможна – она неизбежна. При чем в Арктике произойдет столкновение не только российских и американских интересов, более чем вероятно, что свои интересы в этом регионе начнут отстаивать и другие государства.

Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Соединенные Штаты занимаются наращиванием присутствия боевых кораблей в Арктической зоне. Также министр отметил, что конкуренция ведущих стран в Арктике за доступ к коммуникациям и ресурсам ведет к осложнению военно-политической обстановке в этом регионе.