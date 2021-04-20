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18:29   20 Апреля 2021
Весь мир

Подберезкин: США мечтают «наложить лапу» на Севморпуть

Подберезкин: США мечтают «наложить лапу» на Севморпуть

Климатические изменения уже в ближайшем будущем сделают Северный морской путь удобным транспортным маршрутом и Соединенные Штаты Америки, конечно, попытаются помешать России на этом направлении.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал глава Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин, комментируя заявление Госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что растущая роль России в Арктике может привести к появлению в регионе «нового театра конфликта».

По словам Блинкена, потепление в Арктике происходит вдвое быстрее среднемирового уровня, а Россия стремясь установить контроль над новыми пространствами, эксплуатирует эти климатические изменения и возводит новые базы в Арктическом регионе. При этом госсекретарь США напомнил, что раньше движение по Северному морскому пути было возможно лишь в течение нескольких недель в году, а в феврале 2021 года Россия провела этим маршрутом первый газовый танкер.

Подберезкин: США мечтают «наложить лапу» на Севморпуть

Комментируя выступление госсекретаря США, диктор исторических наук Алексей Подберезкин подтвердил, что возможности Северного морского пути, который развивает Россия, действительно растут.

«Потепление климата и новые технологические возможности ведут к тому, что Северный морской путь становится достаточно удобным направлением для транспортировки грузов, и сейчас уже формируются первые караваны. По существующим расчетам, тоннаж грузов, которые проходят через Северный морской путь, каждые три года будет примерно удваиваться», — считает эксперт.

При этом он отметил, что Севморпуть уже через 7-10 лет сможет составить серьезную конкуренцию действующим в мире глобальным транспортным коридорам. И нет никаких сомнений в том, что американцы предпримут попытки вмешаться в эту выгодную для России ситуацию.

«Соединенные Штаты, которые стремятся все и вся контролировать, как пахан на рынке, который хочет со всех брать мзду, может быть, сами и не будут использовать этот транспортный коридор ‒ острой потребности у них нет, ‒ но "лапу наложить", контролировать, как это используют другие страны, им захочется», — напомнил Подберезкин.

Таким образом, по мнению эксперта, конфликтность в этом вопросе не просто возможна – она неизбежна. При чем в Арктике произойдет столкновение не только российских и американских интересов, более чем вероятно, что свои интересы в этом регионе начнут отстаивать и другие государства.

Подберезкин: США мечтают «наложить лапу» на Севморпуть

Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Соединенные Штаты занимаются наращиванием присутствия боевых кораблей в Арктической зоне. Также министр отметил, что конкуренция ведущих стран в Арктике за доступ к коммуникациям и ресурсам ведет к осложнению военно-политической обстановке в этом регионе.

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#россия #сша #арктика #климат #конкуренция #северный морской путь

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