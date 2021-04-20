Более трети украинцев хотели бы видеть президентом Лукашенко

Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко, сославшись на данные социологических опросов.

Более трети граждан Украины хотят видеть в качестве президента своей страны лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сегодня заявил народный депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко, сообщает издание «БелТА». По мнению депутата, народы Белоруссии и Украины переживают нечто подобное тому, что происходило в Киевской Руси, «когда было раздробление».

«На сегодняшний день 36% украинцев хотели бы видеть вас, Александр Григорьевич, своим президентом в Украине. Это же не просто так», — заявил депутат.

По его словам, большая часть украинцев относится с любовью к своему соседу и «внутренне сопротивляются тому, что происходит». Шевченко таким образом решил выразить мнение украинского народа, опираясь на социологические исследования, передает издание.

Ранее министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко предложил ввести «ласковую украинизацию».