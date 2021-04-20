Все подразделения СБУ переведены в режим повышенной боеготовности

СБУ находится в режиме повышенной боеготовности и массово проводит антитеррористические учения по всей Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

СБУ находится в режиме повышенной боеготовности и массово проводит антитеррористические учения по всей Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Служба безопасности Украины сообщила, что в данный момент усилена контрразведывательная и оперативно-розыскная работа. В большинстве областей страны проходят крупные антитеррористические учения.

"Сотрудники СБУ во всех областях, а не только в пограничных, переведены в режим повышенной готовности. Усилены контрразведывательная и оперативно-розыскная составляющие деятельности СБУ", — сообщает Дехтяренко.

Пресс-секретарь подчеркнул, что СБУ круглосуточно прилагает все усилия, чтобы украинцы были максимально защищены.

Ранее бывший руководитель СБУ генерал-полковник Игорь Смешко обратился к Киеву с просьбой отбросить иллюзии в отношении помощи со стороны США и стран Запада в Донбассе. Генерал утверждает, что Альянс заинтересован в продолжении войны на юго-востоке страны, но не знает как обеспечить разрешение вооруженного конфликта.