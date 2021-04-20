Украинского депутата Гончаренко жестко отчитали в ПАСЕ за национальный флаг

Гончаренко отключили микрофон и указали на неоднократное нарушение правил.

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс сделал замечание депутату от Украины Алексею Гончаренко, который во время выступления развернул национальный флаг. Скандальному парламентарию указали на неоднократное нарушение правил.

Украинский делегат возмутился отсутствием упоминания в докладе «Видение ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы» территориальной целостности и суверенности государств-членов, а также мирного разрешения конфликтов.

«У нас идут войны в Европе. Я хочу напомнить вам об этом. Многие из вас об этом забывают. Я взял этот флаг. Просто посмотрите на него...», — начал было Гончаренко.

В этот момент Дамс прервал депутата, напомнив, что такое поведение не разрешено в ПАСЕ. Гончаренко возмутился и попытался узнать, почему ему нельзя выступать с флагом Украины, а затем продолжил речь. Председателю ПАСЕ пришлось выключить Гончаренко микрофон и попросить его покинуть зал.

Дамс напомнил, что неоднократно призывал депутата к порядку.

"Это не первый раз, когда вы, господин Гончаренко, грубейшим образом злоупотребляете своим правом на выступление", — подчеркнул Дамс.

Он попросил подготовить доклад по инциденту в дисциплинарный комитет.