Как Горбачев в 90-е годы создавал Союз Советских Суверенных Республик

Попытки остановить распад СССР и создать новое союзное государство не увенчались успехом дважды.

В 1990 году 15 союзных республик из состава Советского Союза подписали декларации, устанавливающие их полную государственную независимость. В попытке остановить распад, власти предприняли попытку создать новый СССР, только это был бы уже Союз Суверенных Советских Республик.

Референдум

В декабре 1990 года народные депутаты СССР решили организовать референдум по всей стране, чтобы узнать, хотят ли граждане сохранить единое союзное государство. Голосование состоялось 17 марта 1991 года. На него был вынесен следующий вопрос:

«Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?»

Более 113 млн человек, а это 76% тогда высказались за сохранение СССР. Однако не все республики приняли участие в голосовании: Армения, Грузия, Латвия, Литва, Молдавия и Эстония категорически отказались вновь входить в состав обновленного союза.

Руководители России, Белоруссии и Казахстана договорились подписать договор об объединении 20 августа 1991 года. Остальные шесть республик должны были «подтянуться» в Союз до октября.

Другой СССР

В период между голосованием и назначенной датой подписания договора, в СМИ мелькали разные названия будущего государства. Так, 9 марта редакция «Известий» говорила о Союзе Суверенных Республик. 27 июня газета «Правда» — о Союзе Суверенных Государств. А 23 июля «Московские Новости» сообщили о Союзе Советских Суверенных Республик. Как видно, последний проект сохранял привычную для многих аббревиатуру СССР.

Новый СССР значительно увеличивал автономность советских республик. Должность Президента сохранялась, но сам он уже не имел бы той власти, какая была при социалистическом государстве. Советы превращались в парламенты, появлялись кабинеты министров. Формировался общий бюджет из фиксированных взносов всех республик.

Августовский путч

В преддверии дня подписания договора консервативное крыло власти решило устроить в стране переворот, чтобы сорвать планы Михаила Горбачева по перерождению Союза и заодно свергнуть его с поста Президента. Ряд министров во главе с вице-президентом Геннадием Янаевым приняли решение о введении в стране режима ЧП и сформировать Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП).

С 19 по 21 августа 1991 года по всей стране прошли массовые акции протеста. В результате попытки государственного переворота погибло несколько человек. 22 августа большинство организаторов ГКЧП были арестованы, но подписание договора было сорвано.

Последняя попытка

В начале сентября власти принимают решение о том, что подписание договора переносится на 9 декабря. В то же время решено создавать не СССР, а Союз Суверенных Государств (ССГ).

ССГ получал статус конфедеративного государства. Вместе с тем менялся формат внутренних отношений — по всем вопросам общего ведения республики должны были заключать отдельные союзные договора. При этом армия оставалась единой, а столицей по-прежнему считалась Москва.

Согласие подписать договор о создании ССГ высказали Россия, Белоруссия, Казахстан и среднеазиатские республики. Азербайджан вышел из процесса, а Украина прежде чем принимать решение, решила провести в стране референдум о независимости 1 декабря.

Беловежское соглашение

За день до подписания договора Президент РСФСР Борис Ельцин неожиданно покинул столицу, а вернулся уже в компании белорусского коллеги Станислава Шушкевича и украинского Леонида Кравчука. Было объявлено о том, что никакого Союза Суверенных Государств не будет, СССР окончательно прекращает существовать, а «беловежское соглашение» дает жизнь Содружеству Независимых Государств (СНГ).

До конца 1991 года список СНГ пополнили среднеазиатские страны. Из республик Бывшего СССР в Содружество не вошли только Латвия, Литва и Эстония. А 25 декабря, когда все процессы подписания договоров закончились, РСФСР сменила название на известное нам по сей день — Российская Федерация.