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14:44   20 Апреля 2021
Политика

СМИ сообщили о приостановке действия Конституции Чада на фоне смерти президента

СМИ сообщили о приостановке действия Конституции Чада на фоне смерти президента

Действие Конституции Чада приостановлено после гибели президента республики Идриса Деби Итно. Об этом сообщили местные журналисты.

Сын скончавшегося главы государства Махамат возглавит военный совет Чада в связи с гибелью отца. Национальная ассамблея и правительство республики распущены. Издание The Africa report подтвердило, что избранный на шестой срок Идрис Деби скончался. Временное правительство должно действовать в течение 18 месяцев.

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#президент #конституция #чад

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