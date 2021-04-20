Доктор медицинских наук рассказала, что спасет Россию от вымирания

К 2030 году население страны сократится на три миллиона человек.

Россию к 2030 году ждет значительное сокращение населения. С таким тревожным прогнозом на парламентских слушаниях в Госдуме выступила доктор медицинских наук и ректор Высшей школы организации управления здравоохранением Гузель Улумбекова. Она представила депутатам графики по прогнозам Росстата, в которых кривая роста населения неминуемо снижается.

«Состояние критическое, прогноз неблагоприятный», — посетовала ученый.

Речь, по словам Улумбековой, идет о сокращении населения почти на три миллиона человек (всего в России проживает около 145 миллионов жителей). Арифметика простая: разница между родившимися и умершими (по-научному «естественная убыль населения») в 2020 году составила почти 700 тысяч человек. Вычитаем из этого числа 100 тысяч приехавших в страну мигрантов и получаем общую потерю населения в количестве 600 тысяч человек.

Тенденция на убыль до 2030 года будет сохраняться. Все это время Россия будет сталкиваться с естественными потерями населения, среднее арифметическое от специалистов Росстата – 530 тысяч человек в год. Если брать в расчет приезжих из других государств, эту цифру можно уменьшить в лучшем случае на 200 тысяч.

Итого, средне ежегодное сокращение населения в РФ — 300 тысяч человек. Нетрудно посчитать, что к 2030 году потери составят около трех миллионов человек.

«Политика Сегодня» связалась с доктором медицинских наук Гузель Улумбековой, которая назвала две логичные причины подобного прогноза: снижение рождаемости и повышение смертности. Последнее связано с пандемией коронавируса и пошатнувшейся из-за нее отечественной системой здравоохранения. Объяснение тому, почему в России стали меньше рожать, у специалистов есть.

«Во-первых, уменьшение числа женщин детородного возраста. К этой категории относится поколение молодежи, рожденное в 1990-е, а оно по численности было меньше. А во-вторых, российские семьи все чаще откладывают рождение второго и последующих детей, — объясняет Улумбекова. — Для воспроизводства населения страны, чтобы оно не убывало, каждой семье нужно заводить как минимум двоих детей, а лучше – больше. Постоянное откладывание рождения второго ребенка в России напрямую связано с доходами населения».

Нынешний средний доход населения (35 361 рублей в месяц), еще не поднявшийся после кризисного начала пандемии 2020 года, не способствует заведению второго ребенка. С пандемией коронавируса отечественная медицина, утверждает эксперт, справилась, но сил и «коечных мощностей» на борьбу с остальными заболеваниями у нее почти не осталось.

Чтобы выправить ситуацию, правительству следует задуматься об «экстраординарных мерах» для обоих направлений. В части повышения рождаемости помогут льготы и дополнительные выплаты на рождение вторых и последующих детей, уверена Улумбекова, а снижению смертности поспособствует рост доступности медицинской помощи не только в центральной части страны, но и в регионах.

«Доступность медицинской помощи зависит от объемов финансирования. От этого зависит, сколько будет медицинских кадров, врачей, средних медицинских работников, сколько мы сможем дополнительных кадров привлечь в отрасль, сколько будет коек, сколько будет лекарств. Поэтому, чтобы смертность снижалась, очень важно увеличение финансирования системы здравоохранения. За это надо биться», — добавила специалист.

Гузель Улумбекова рассказала корреспонденту «ПС», что после ее выступления на парламентских слушаниях две партии взяли вопрос убыли населения «на карандаш». Коммунисты из КПРФ и соратники Сергея Миронова и Захара Прилепина из партии «Справедливая Россия — За правду » добавили в свои программы несколько предложений, выдвинутых госпожой Улумбековой.

Так, последователи идей Ленина и эсеры выступили за увеличение финансирования системы здравоохранения до 5–7% ВВП на поэтапной основе (в 2018 году составляло 3,2%), создание системы всеобщего лекарственного обеспечения, повышение оплаты труда медицинских работников и создание централизованной системы управления здравоохранения (позволит оплачивать труд медиков одинаково по всей стране).

Собеседница «ПС» добавила, что посылала аналогичные статистические данные либерал-демократам из ЛДПР, но от них пока «ничего не слышно», а в их программе никаких изменений за последнее время не наблюдалось.