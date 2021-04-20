14:32 20 Апреля 2021Политика
Москва зеркально ответила на высылку двух дипломатов из Болгарии
Москва приняла ответные меры и объявила двух сотрудников посольства Болгарии персонами нон грата. Об этом заявил МИД РФ.
Москва приняла ответные меры и объявила двух сотрудников посольства Болгарии персонами нон грата. Об этом заявил МИД РФ.
Внешнеполитическое ведомство сообщило о зеркальных мерах в ответ на высылку российских дипломатов. Посол Болгарии Атанас Крыстин получил ноту МИД РФ об объявлении персонами нон грата двух сограждан. Указанные дипломаты должны покинуть Россию в течение 72 часов.
МИД Болгарии в конце марта объявил двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата.