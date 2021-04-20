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14:32   20 Апреля 2021
Политика

Москва зеркально ответила на высылку двух дипломатов из Болгарии

Москва зеркально ответила на высылку двух дипломатов из Болгарии

Москва приняла ответные меры и объявила двух сотрудников посольства Болгарии персонами нон грата. Об этом заявил МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство сообщило о зеркальных мерах в ответ на высылку российских дипломатов. Посол Болгарии Атанас Крыстин получил ноту МИД РФ об объявлении персонами нон грата двух сограждан. Указанные дипломаты должны покинуть Россию в течение 72 часов.

МИД Болгарии в конце марта объявил двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата.

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#посольство #мид рф #болгария

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