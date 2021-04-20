Чартеры из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх могут возобновить в мае

Чартерные рейсы из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх могут возобновиться уже во второй декаде мая.

Чартерные рейсы из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх могут возобновиться уже во второй декаде мая.

Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов. По его словам, об этом будет объявлено в ближайшее время.

"Думаю, что все практически предрешено", — отметил замглавы МИД РФ.

Предварительной договоренности по данному вопросу удалось достичь в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Египет. Как отмечают некоторые источники в туристической отрасли, часть перевозчиков уже проявляют интерес к таким чартерным рейсам.