14:28 20 Апреля 2021Общество
Чартеры из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх могут возобновить в мае
Чартерные рейсы из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх могут возобновиться уже во второй декаде мая.
Чартерные рейсы из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх могут возобновиться уже во второй декаде мая.
Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов. По его словам, об этом будет объявлено в ближайшее время.
"Думаю, что все практически предрешено", — отметил замглавы МИД РФ.
Предварительной договоренности по данному вопросу удалось достичь в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Египет. Как отмечают некоторые источники в туристической отрасли, часть перевозчиков уже проявляют интерес к таким чартерным рейсам.