Военнослужащие Чада заявили о гибели переизбранного лидера страны

Переизбранный 20 апреля на новый президентский срок лидер Чада Идрис Деби погиб в результате ранений, полученных на передовой.

Переизбранный 20 апреля на новый президентский срок лидер Чада Идрис Деби погиб в результате ранений, полученных на передовой.

Об этом сообщили военнослужащие, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на столицу страны Нджамену с севера идут отряды повстанцев, Соединенные Штаты уже эвакуировали членов семей дипломатов из американского посольства.

По словам источника издания, президент Чада приезжал на фронт праздновать победу над повстанцами.