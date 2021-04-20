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14:10   20 Апреля 2021
Политика

Военнослужащие Чада заявили о гибели переизбранного лидера страны

Военнослужащие Чада заявили о гибели переизбранного лидера страны

Переизбранный 20 апреля на новый президентский срок лидер Чада Идрис Деби погиб в результате ранений, полученных на передовой.

Об этом сообщили военнослужащие, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на столицу страны Нджамену с севера идут отряды повстанцев, Соединенные Штаты уже эвакуировали членов семей дипломатов из американского посольства.

По словам источника издания, президент Чада приезжал на фронт праздновать победу над повстанцами.

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#президент #чад #Деби

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