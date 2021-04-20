14:10 20 Апреля 2021Политика
Военнослужащие Чада заявили о гибели переизбранного лидера страны
Переизбранный 20 апреля на новый президентский срок лидер Чада Идрис Деби погиб в результате ранений, полученных на передовой.
Переизбранный 20 апреля на новый президентский срок лидер Чада Идрис Деби погиб в результате ранений, полученных на передовой.
Об этом сообщили военнослужащие, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что на столицу страны Нджамену с севера идут отряды повстанцев, Соединенные Штаты уже эвакуировали членов семей дипломатов из американского посольства.
По словам источника издания, президент Чада приезжал на фронт праздновать победу над повстанцами.