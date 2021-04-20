Куда власти Советского Союза припрятали золото румынских королей

На родине графа Дракулы продолжают требовать компенсации от России.

Россия в советское и в постсоветское время щепетильно распоряжалась финансами и расплачивалась по долгам. Однако требования одного государства Москва игнорирует больше века. «Кредитная история» тянется с 1917 года, когда в руках большевиков оказался золотой запас королевства Румыния.

Румынское золото

В августе 1916 года Румыния, надеясь на скорую победу над Австро-Венгрией, вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты. Однако уже через три месяца германские, австро-венгерские и болгарские войска разгромили румынскую армию. Под контролем властей осталась только историческая область Молдова на северо-востоке страны.

Царская Россия пришла на помощь незадачливому союзнику лишь после того, как 5 декабря 1916 года немцы вошли в Бухарест. Перед эвакуацией в Яссы королевский двор и правительство Румынии решили передать России на хранение золотой запас страны и драгоценностей династии. Общая стоимость отправленных в 41 вагоне ценностей превышала семь с половиной миллиардов румынских лей, а масса золота составляла 150 тонн.

Помимо золота, в Москву отправили драгоценности, картины, старинные иконы и книги, архивные документы, а также имущество монастырей и некоторых частных лиц. Никто не подозревал, что в России разразится революция, и того правительства, которому Румыния доверит свое золото, не станет.

Основная часть груза добралась Москвы 3 августа 1917 года. Золото разместили в кладовых Алмазного фонда Кремля.

Пропавшие слитки

После прихода большевиков к власти в России, отношения Петрограда и Бухареста осложнились. Пользуясь предоставленным новой властью правом на самоопределение, молдавские националисты Бессарабии выступили за объединение с Румынией. В Кишинев в январе 1918 года вошли румынские солдаты.

Однако Владимир Ленин и его соратники были согласны признать лишь то независимое государство, во главе которого стояли бы местные коммунисты. 13 января 1918 года Совнарком разорвал дипломатические отношения с Румынией. Большевики объявили золотой фонд королевства «неприкосновенным для румынской олигархии» и пообещали передать его румынскому народу.

Надежды коммунистов не оправдались. «Румынско-бессарабское социалистическое правительство советов», которому большевики предлагали отдать золото, просуществовало недолго. Дальнейшая судьба золотого запаса неизвестна.

Что Советский Союз вернул Румынии

В 1935 году, пытаясь построить систему «коллективной безопасности» в Европе, советское правительство восстановило дипломатические отношения с Румынией, не требуя уступок от Бессарабии. В знак доброй воли СССР отослал в Бухарест 1436 из 3469 ящиков, в которых были переправлены румынские ценности. Однако в них находились в основном архивные документы. Золота там было всего 12 тонн из 150.

Возвратить весь румынский золотой запас Советский Союз обещал при «окончательном урегулировании бессарабского вопроса». Однако золото на родине Дракулы так и не дождались, пишет портал «Русская Семерка».

Уже после Второй мировой войны вопрос подняло новое правительство социалистической Румынии. Аргументация Бухареста была железобетонной: румынский народ «сверг олигархов», а значит, получил право на обещанный еще Лениным золотой фонд. Москва же не горела желанием расплачиваться с союзником.

В 1956 году СССР передал Румынии коллекцию живописи и всего лишь 33 килограмма золота. Пришедший к власти в 1965 году Николае Чаушеску вновь и вновь докучал Леониду Брежневу вопросами о румынском золоте, но безуспешно. Вместо этого советские дипломаты припомнили Румынии их долги, накопленные во время Первой мировой войны.

После распада СССР

Румыния продолжает требовать долги, но теперь уже от Российской Федерации. Но в 2008 году Бухарест получил от Москвы чисто символическую сумму – 12 золотых монет общим весом 77 граммов. Историки объясняют неуступчивость России очень просто: румынского золота в стране давно уже нет. Либо оно действительно пропало во времена Революции, либо было истрачено Сталиным на индустриализацию.

Вопрос о золоте продолжает использоваться для давления на Россию и в наши дни, например, через Европарламент. В очередной раз тема поднималась Нацбанком Румынии в 2016 году.