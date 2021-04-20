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13:47   20 Апреля 2021
Происшествия

Напугавший петербуржцев пожар на Мебельной попал на видео

Напугавший петербуржцев пожар на Мебельной попал на видео

Очевидцы чрезвычайного происшествия публикуют в социальных сетях видеоролики с полыхающим камышом у "Лахта-центра".

Возгорание произошло в Приморском районе Санкт-Петербурга на берегу разлива и напугало местных жителей. На кадрах видно, что с места ЧП поднимаются густые клубы дыма.

Прибывшие на место спасатели успокоили граждан. Выяснилось, что в трех местах горит береговой камыш, каждый очаг возгорания достигает 40 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет, пожарные справляются с ликвидацией пламени ранцевыми установками и подручными средствами, сообщили в ведомстве.

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#мчс #пожар #чп #лахта-центр

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