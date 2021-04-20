Напугавший петербуржцев пожар на Мебельной попал на видео

Очевидцы чрезвычайного происшествия публикуют в социальных сетях видеоролики с полыхающим камышом у "Лахта-центра".

Очевидцы чрезвычайного происшествия публикуют в социальных сетях видеоролики с полыхающим камышом у "Лахта-центра".

Возгорание произошло в Приморском районе Санкт-Петербурга на берегу разлива и напугало местных жителей. На кадрах видно, что с места ЧП поднимаются густые клубы дыма.

Прибывшие на место спасатели успокоили граждан. Выяснилось, что в трех местах горит береговой камыш, каждый очаг возгорания достигает 40 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет, пожарные справляются с ликвидацией пламени ранцевыми установками и подручными средствами, сообщили в ведомстве.