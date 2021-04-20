Меру пресечения для экс-главы Ивановской области изменили на подписку о невыезде

Верховный суд РФ поменял меру пресечения экс-губернатору Ивановской области, аудитору Счетной палаты Михаилу Меню. Его обвиняют в растрате 700 миллионов рублей.

Верховный суд РФ поменял меру пресечения экс-губернатору Ивановской области, аудитору Счетной палаты Михаилу Меню. Его обвиняют в растрате 700 миллионов рублей.

Изначально мерой пресечения был выбран запрет определенных действий, однако суд решил смягчить ее на подписку о невыезде. Об этом рассказал адвокат бывшего губернатора. Еще двоих фигурантов дела — Павла Конькова и Дмитрия Гришина — отпустили из-под домашнего ареста. Суд избрал для них ту же меру пресечения, а именно подписку о невыезде.

Михаил Мень обвиняется в хищении 700 миллионов рублей из муниципального бюджета. По версии следствия, в 2011 году бывший глава Ивановской области выступил основателем преступной группировки.