13:41 20 Апреля 2021Политика
В США опровергли связь между переброской F-15 в Польшу и ситуацией на Украине
Переброска истребителей ВВС США в Польшу никак не связана с ситуацией вокруг Украины, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Переброска истребителей ВВС США в Польшу никак не связана с ситуацией вокруг Украины, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Ранее стало известно об отправке нескольких десятков американских самолетов F-15 и F-16 в Польшу. В США передислокацию военной техники объяснили учениями.
Появление такого количества истребителей в Польше обрадовало Киев, надеявшийся на поддержку США на фоне обострившихся отношений с Россией, однако в Пентагоне разбили все мечты Украины.
Официальный представитель оборонного ведомства США подчеркнул, что боевые самолеты были переброшены на польские аэродромы в рамках обычных учений. По его словам, это никак не связано с ситуацией вокруг украинского государства.