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13:41   20 Апреля 2021
Политика

Экс-министр Башкирии Марзаев стал помощником главы республики

Экс-министр Башкирии Марзаев стал помощником главы республики

Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Алан Марзаев назначен на должность помощника руководителя региона.

Ему предстоит курировать широкий круг вопросов. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на пресс-службу главы республики. Алан Марзаев ушел в отставку с поста министра 1 марта. Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства стал его первый заместитель Виктор Жульков.

Экс-министр переехал в Башкирию из Подмосковья. Ранее он занимался руководством инспекции Федеральной налоговой службы по городу Домодедово. В 2011-2016 годах Марзаев был советником департамента по взаимодействию с Федеральным собранием Управления президента России по внутренней политике.

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