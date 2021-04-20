В Кремле заявили, что больше не намерены обсуждать Навального

Кремль больше не имеет возможности комментировать ситуацию с отбывающим наказание блогером Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль больше не имеет возможности комментировать ситуацию с отбывающим наказание блогером Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Впредь Кремль не будет этого делать, так как не располагает соответствующей информацией.

"Мы больше не имеем возможности комментировать вообще эту ситуацию", — обратил внимание Песков.

Комментируя призыв ПАСЕ освободить осужденного в срок до 7 июня 2021 года, заместитель руководителя администрации президента отметил, что, если организация занимается конкретным гражданином, ей нужно адресовать свои вопросы во ФСИН, а при наличии сомнений насчет соблюдения законности, необходимо обращаться в прокуратуру.