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13:36   20 Апреля 2021
Политика

Песков отреагировал на сведения о вводе запрета на полеты над Крымом и Черным морем

Песков отреагировал на сведения о вводе запрета на полеты над Крымом и Черным морем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией относительно временного ограничения воздушных полетов над частью Крыма и Черного моря.

Согласно международному извещению для пилотов (NOTAM), Москва вводит временный запрет на полеты над территорией от Севастополя до Феодосии и прилегающими территориальными водами. Такое ограничение будет действовать с 20 по 24 апреля.

При этом Россия также приостановила проход иностранных военных судов через Керченский пролив к Черному морю в период с 24 апреля по 31 октября. Песков назвал такие действия абсолютно нормальной практикой в регионе, где проводятся учения. Осуществление торговли ограничиваться не будет.

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#крым #песков #черное море

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