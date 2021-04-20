Песков отреагировал на сведения о вводе запрета на полеты над Крымом и Черным морем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией относительно временного ограничения воздушных полетов над частью Крыма и Черного моря.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией относительно временного ограничения воздушных полетов над частью Крыма и Черного моря.

Согласно международному извещению для пилотов (NOTAM), Москва вводит временный запрет на полеты над территорией от Севастополя до Феодосии и прилегающими территориальными водами. Такое ограничение будет действовать с 20 по 24 апреля.

При этом Россия также приостановила проход иностранных военных судов через Керченский пролив к Черному морю в период с 24 апреля по 31 октября. Песков назвал такие действия абсолютно нормальной практикой в регионе, где проводятся учения. Осуществление торговли ограничиваться не будет.