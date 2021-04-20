Глава Магаданской области поучаствовал в V заседании Думы VII созыва

Губернатор Магаданской области Сергей Носов принял участие в V заседании Думы VII созыва.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов принял участие в V заседании Думы VII созыва.

Отмечается, что депутатский корпус рассмотрел 18 законопроектов и 12 проектов постановлений, большая часть которых касалась вопросов регионального бюджета и социальных льгот.

Помимо этого, парламентарии обговорили установление гарантий и компенсаций для сотрудников госорганов и госучреждений Магаданской области в территориальном фонде обязательного медицинского страхования региона, а также для получателей пособий, стипендий и компенсаций за счет средств областного бюджета.

Ранее первый заместитель министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области Елена Кузьменко заявила, что после продолжительного спада в регионе вновь растет заболеваемость коронавирусом.