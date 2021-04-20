Стало известно о подробностях церемонии похорон Елизаветы II

Королева Елизавета II похоронила супруга принца Филиппа согласно сценарию, утвержденному много лет назад. Теперь же известно, как проводят в последний путь британского монарха.

Королева Елизавета II похоронила супруга принца Филиппа согласно сценарию, утвержденному много лет назад. Теперь же известно, как проводят в последний путь британского монарха.

Первым, кто узнает о смерти Елизаветы, станет ее личный секретарь Эдвард Янг, передают местные СМИ. После этого будет запущен план действий под кодовым названием "Лондонский мост". Представитель королевы должен связаться с премьер-министром Великобритании и произнести фразу: "Лондонский мост рухнул". Затем глава правительства объявит о случившемся лидерам других стран.

О смерти монарха, согласно плану, сообщат официально: журналистов соберут за стенами Букингемского дворца. Информацию о смерти опубликуют на ресурсах королевского дворца, после чего будут приспущены государственные флаги, отовсюду начнет раздаваться звон колоколов.

В течение нескольких часов проведут собрание парламента, а вечером того же дня старшего сына Елизаветы II, принца Чарльза, попросят выступить перед нацией в качестве нового короля Великобритании. При этом сценарий может меняться в зависимости от того, где в момент смерти будет находиться королева. Траур по ней продлится 12 дней, потом ее похоронят рядом с мужем в Виндзорском замке.