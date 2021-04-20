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13:02   20 Апреля 2021
Политика

Песков: послы РФ и США вернутся к работе после консультаций в своих странах

Песков: послы РФ и США вернутся к работе после консультаций в своих странах

Послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан вернутся к работе после консультаций в родных странах. Об этом сообщил Кремль.

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал возвращение российского и американского дипломатов. Москва и Вашингтон ранее отозвали своих послов для консультаций. По словам Пескова, Антонов и Салливан вернутся к работе после этого. Такой комментарий представитель Кремля озвучил в беседе с журналистами во вторник.

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#песков #антонов #салливан

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