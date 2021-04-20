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14:42   20 Апреля 2021
Весь мир

Гендиректор YouTube присвоила себе созданную компанией премию за свободу слова

Гендиректор YouTube присвоила себе созданную компанией премию за свободу слова

Генеральный директор YouTube Сьюзан Войчицки получила премию за свободу слова и «бесстрашное самовыражение». Примечательно, что награждение состоялось в рамках фестиваля Free Expression Awards, который спонсировал сам видеохостинг.

В ходе интервью основательница одного из самых посещаемых сайтов в мире рассказала, что очень долго трудилась над тем, чтобы сбалансировать свободу слова и цензуру.

«Есть много контента, который технически соответствует духу того, что мы пытаемся сделать, но это на грани. Поэтому мы просто уменьшим этот контент, то есть не будем рекомендовать его нашим пользователям», — поделилась Войчицки.

Однако пользователи видеохостинга не торопятся поздравлять лауреата. Напротив, многие обрушились с критикой, обвинив Войчицки в том, что она своей политикой на самом деле «подавляет самовыражение людей». За несколько дней интервью собрало всего 33 лайка, а вот дизлайков набралось уже 10 тысяч.

«Мне нравится мысль, что Сьюзен дала себе награду, потому что она чувствовала себя виноватой за подавление самовыражения людей, но я понимаю, что у этой женщины нет ни стыда, ни чувства вины», — написал один из комментаторов.

«Тратит [Войчицки] 90% времени на разговоры о том, как они «обнаруживают» и заставляют замолчать тех, кто им не нравится», — раскритиковал Meho Muiki.

«Это все равно что вручить пилоту "Гинденбурга" награду за полет на дирижабле», — отреагировал will на церемонию награждения.

Ранее несколько известных пользователей были заблокированы на YouTube, в том числе основатель InfoWars Алекс Джонс, британский рэпер Уайли и бывший советник Белого дома Себ Горка.

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