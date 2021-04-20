Гендиректор YouTube присвоила себе созданную компанией премию за свободу слова

Сьюзан Войчицки получила премию за свободу слова. Однако пользователи видеохостинга с этим не согласились.

Генеральный директор YouTube Сьюзан Войчицки получила премию за свободу слова и «бесстрашное самовыражение». Примечательно, что награждение состоялось в рамках фестиваля Free Expression Awards, который спонсировал сам видеохостинг.

В ходе интервью основательница одного из самых посещаемых сайтов в мире рассказала, что очень долго трудилась над тем, чтобы сбалансировать свободу слова и цензуру.

«Есть много контента, который технически соответствует духу того, что мы пытаемся сделать, но это на грани. Поэтому мы просто уменьшим этот контент, то есть не будем рекомендовать его нашим пользователям», — поделилась Войчицки.

Однако пользователи видеохостинга не торопятся поздравлять лауреата. Напротив, многие обрушились с критикой, обвинив Войчицки в том, что она своей политикой на самом деле «подавляет самовыражение людей». За несколько дней интервью собрало всего 33 лайка, а вот дизлайков набралось уже 10 тысяч.

«Мне нравится мысль, что Сьюзен дала себе награду, потому что она чувствовала себя виноватой за подавление самовыражения людей, но я понимаю, что у этой женщины нет ни стыда, ни чувства вины», — написал один из комментаторов.

«Тратит [Войчицки] 90% времени на разговоры о том, как они «обнаруживают» и заставляют замолчать тех, кто им не нравится», — раскритиковал Meho Muiki.

«Это все равно что вручить пилоту "Гинденбурга" награду за полет на дирижабле», — отреагировал will на церемонию награждения.

Ранее несколько известных пользователей были заблокированы на YouTube, в том числе основатель InfoWars Алекс Джонс, британский рэпер Уайли и бывший советник Белого дома Себ Горка.