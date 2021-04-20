Песков сообщил, что Путин не станет проводить переговоры с Чехией

Президент России Владимир Путин не собирается проводить переговоры с Чехией в связи с обострением отношений между странами.

Президент России Владимир Путин не собирается проводить переговоры с Чехией в связи с обострением отношений между странами.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Путин не станет вести диалог с руководством Чехии из-за обвинений в адрес РФ о ее якобы причастности в деле о взрывах на складах с боеприпасами в деревне Врбетица, которые произошли в 2014 году.

В Кремле назвали заявления Праги голословными и безосновательными. При этом добавили, что поведение руководства страны является разрушительным для двусторонних отношений и "такая линия лишена здравого смысла".