12:58 20 Апреля 2021Происшествия
После группового изнасилования девушка сорвалась с моста в Москве
В российской столице спасли девушку, которая сорвалась в реку с Большого Каменного моста.
В российской столице спасли девушку, которая сорвалась в реку с Большого Каменного моста.
Сотрудники МЧС возвращались с выезда и проезжали по мосту. В окно автомобиля командир отделения увидел, как что-то упало в воду. Позже выяснилось, что с моста в реку сорвалась девушка. Спасателям удалось достать ее из воды.
Позднее девушка рассказала, что несколько дней назад ее изнасиловали трое неизвестных. Они пробрались к ней в дом и надругались. По ее словам, изнасилование было заказным. По факту инцидента московские правоохранители проводят проверку.