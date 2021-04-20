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12:58   20 Апреля 2021
Происшествия

После группового изнасилования девушка сорвалась с моста в Москве

После группового изнасилования девушка сорвалась с моста в Москве

В российской столице спасли девушку, которая сорвалась в реку с Большого Каменного моста.

Сотрудники МЧС возвращались с выезда и проезжали по мосту. В окно автомобиля командир отделения увидел, как что-то упало в воду. Позже выяснилось, что с моста в реку сорвалась девушка. Спасателям удалось достать ее из воды.

Позднее девушка рассказала, что несколько дней назад ее изнасиловали трое неизвестных. Они пробрались к ней в дом и надругались. По ее словам, изнасилование было заказным. По факту инцидента московские правоохранители проводят проверку.

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#москва #мост #заказное изнасилование

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