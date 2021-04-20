Министр культуры Украины предложил ввести "ласковую украинизацию"

Украинский язык может стать не только государственным, но и основным для бытового общения. Об этом заявил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

Украинский язык может стать не только государственным, но и основным для бытового общения. Об этом заявил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

Глава Министерства культуры Украины призвал ввести "ласковую украинизацию", чтобы сделать родной язык основным на территории страны. По мнению Ткаченко, нельзя отказываться от большого наследия, которое подарили выходцы из Незалежной. Такой комментарий он дал в интервью изданию "РБК-Украина" в связи с частым употреблением русского языка в быту среди украинцев.