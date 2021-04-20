Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:37   20 Апреля 2021
Политика

Министр культуры Украины предложил ввести "ласковую украинизацию"

Министр культуры Украины предложил ввести "ласковую украинизацию"

Украинский язык может стать не только государственным, но и основным для бытового общения. Об этом заявил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

Глава Министерства культуры Украины призвал ввести "ласковую украинизацию", чтобы сделать родной язык основным на территории страны. По мнению Ткаченко, нельзя отказываться от большого наследия, которое подарили выходцы из Незалежной. Такой комментарий он дал в интервью изданию "РБК-Украина" в связи с частым употреблением русского языка в быту среди украинцев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #минкультуры #ткаченко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров