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12:34   20 Апреля 2021
Происшествия

Бывший глава района Ростовской области признал вину в превышении полномочий

Бывший глава района Ростовской области признал вину в превышении полномочий

Экс-глава Первомайского района Ростовской области Артур Григорян признал вину в превышении должностных полномочий, передает пресс-служба местного районного суда. 

Слушания по уголовному делу, возбужденному в отношении Григоряна, состоялись 19 апреля. Защита бывшего чиновника во время процесса попросила вызвать свидетелей, однако они на судебное заседание не явились. В итоге разбирательства перенесли на 12 мая.

Артура Григоряна задержали еще в 2020 году. Следствие полагает, что обвиняемый в совершении преступления допустил нелегальную работу 86 торговых точек. Таким образом, он нанес ущерб районному бюджету, поскольку деньги от такой торговли не поступали в казну.

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#суд #ростовская область #первомайский район #артур григорян

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