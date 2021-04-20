Бывший глава района Ростовской области признал вину в превышении полномочий

Экс-глава Первомайского района Ростовской области Артур Григорян признал вину в превышении должностных полномочий, передает пресс-служба местного районного суда.

Экс-глава Первомайского района Ростовской области Артур Григорян признал вину в превышении должностных полномочий, передает пресс-служба местного районного суда.

Слушания по уголовному делу, возбужденному в отношении Григоряна, состоялись 19 апреля. Защита бывшего чиновника во время процесса попросила вызвать свидетелей, однако они на судебное заседание не явились. В итоге разбирательства перенесли на 12 мая.

Артура Григоряна задержали еще в 2020 году. Следствие полагает, что обвиняемый в совершении преступления допустил нелегальную работу 86 торговых точек. Таким образом, он нанес ущерб районному бюджету, поскольку деньги от такой торговли не поступали в казну.