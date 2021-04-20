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12:18   20 Апреля 2021
Политика

МИД: Россия выражает Украине решительный протест

МИД: Россия выражает Украине решительный протест

Москва выразила решительный протест Киеву в связи с высылкой российского дипломата из Украины. Об этом заявил МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство оценило меры, которые Киев принял по отношению к советнику посольства на Украине. Незалежная объявила россиянина персоной нон грата в связи с деятельностью, которая якобы не соответствовала его дипломатическому статусу. МИД РФ назвал такие претензии голословными и беспочвенными.

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