Рогозин рассказал о ходе строительства российской орбитальной станции

Научно-энергетический модуль (НЭМ) станет первым построенным компонентом для российской орбитальной станции, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Научно-энергетический модуль (НЭМ) станет первым построенным компонентом для российской орбитальной станции, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, к запуску новый модуль будет готов уже к 2025 году. Он напомнил, что НЭМ предназначался для Международной космической станции (МКС), его запуск был запланирован на 2024 год.

"Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту", — рассказал Рогозин.

В своем Telegram-канале глава госкорпорации опубликовал видео, в котором показаны работы по созданию Научно-энергетического модуля. Отмечается, что специалисты создают его с 2012 года. Первоначально предполагалось, что модуль сделают к 2015 году, однако к тому времени разработчики подготовили только эскиз.