Ученые из США определили время самого крупного вымирания в истории Земли

Самое крупное массовое вымирание в истории объяснили мощными климатическими изменениями на планете.

Самое крупное массовое вымирание в истории объяснили мощными климатическими изменениями на планете.

Последнее массовое вымирание привело к уничтожению огромного числа видов, после чего Земля вступила в Эру динозавров. Этот временной период еще находится в процессе изучения. Но уже установлено, что процессы вымирания в воде происходили в несколько раз быстрее, чем на суше.

Эти события были уникальными, и вряд ли возможно, что такое еще когда-нибудь повторится на Земле, сообщил научный сотрудник Чикагского полевого музея Пиа Виглитти. На конец пермского периода было уничтожено более 85% всех видов, которые обитали в океане.

Чтобы сделать такие выводы, ученым пришлось исследовать окаменелые останки 588 ископаемых животных. Они классифицировали их по возрастным группам и дали оценку тому, каким образом они смогли исчезнуть. Таким путем им удалось воссоздать приблизительную картину событий, которые происходили на планете в тот период.