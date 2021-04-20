В Испании арестовали националиста, печатавшего оружие на 3D-принтере

Последователь идей Адольфа Гитлера содержал целую подпольную фабрику по производству оружия.

Испанские полицейские обнаружили первую в стране подпольную мастерскую, где с помощью 3D-принтера изготовляли оружие. Спецоперация прошла в Санта-Крус-де-Тенерифе на Канарских островах. Владельцу мастерской предъявили обвинение в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, сообщает информационное агентство Associated Press (AP).

«Помимо принтера, агенты также конфисковали компоненты для 19 видов оружия, сделанных с помощью 3D-печати, несколько ножей и химикаты, которые могут быть использованы для изготовления взрывчатых веществ», — говорится в материале AP.

Помимо оружия, сотрудники правопорядка нашли руководства по ведению партизанской войны и приготовлению взрывчатых веществ в домашних условиях. Также у мужчины конфисковали научные труды о превосходстве белой расы и кобуру для пистолета с символикой нацистской армии времен Второй мировой войны.

По данным AP, полиция провела операцию еще в сентябре прошлого года, однако тогда суд постановил держать подробности дела в секрете. Оружие, «напечатанное» на 3D-принтере, крайне трудно отследить из-за отсутствия серийного номера. По сути, его просто не существует.