КГИОП подал в суд иск с требованием восстановить Невскую мануфактуру

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников направил исковое заявление в Арбитражный суд города, где потребовал за шесть месяцев восстановить фабрику.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников направил исковое заявление в Арбитражный суд города, где потребовал за шесть месяцев восстановить фабрику.

В иске говорится, что за полгода нужно провести комплекс противоаварийных работ на объекте культурного наследия, а также в течение 48 месяцев выполнить работы по его реставрации, сообщила пресс-служба комитета.

ЧП в здании предприятия "Невская мануфактура" случилось 12 апреля. В результате происшествия обрушились кровля и внутренние перегородки. Жертвой трагедии стал один пожарный, еще трое пострадали. Огонь удалось победить только на пятые сутки.