12:08 20 Апреля 2021Происшествия
КГИОП подал в суд иск с требованием восстановить Невскую мануфактуру
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников направил исковое заявление в Арбитражный суд города, где потребовал за шесть месяцев восстановить фабрику.
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников направил исковое заявление в Арбитражный суд города, где потребовал за шесть месяцев восстановить фабрику.
В иске говорится, что за полгода нужно провести комплекс противоаварийных работ на объекте культурного наследия, а также в течение 48 месяцев выполнить работы по его реставрации, сообщила пресс-служба комитета.
ЧП в здании предприятия "Невская мануфактура" случилось 12 апреля. В результате происшествия обрушились кровля и внутренние перегородки. Жертвой трагедии стал один пожарный, еще трое пострадали. Огонь удалось победить только на пятые сутки.